SHARJAH, 15 de julho de 2026 (WAM) — As transações do mercado imobiliário de Sharjah movimentaram cerca de 8 bilhões de dólares (29,5 bilhões de dirhams) no primeiro semestre de 2026, alta de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

No período, o Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah contabilizou 59.460 transações, avanço de 23,7% na comparação anual, refletindo o dinamismo do mercado no emirado.

O diretor-geral do departamento, Abdulaziz Ahmed Al-Shamsi, afirmou que os resultados demonstram a solidez do setor e a continuidade de sua trajetória de crescimento.

Segundo ele, o aumento do volume financeiro negociado e do número de transações evidencia a confiança crescente dos investidores, além de refletir a eficiência do mercado imobiliário e sua capacidade de se adaptar às mudanças econômicas e atrair investimentos de qualidade, fortalecendo a contribuição do setor para o desenvolvimento econômico sustentável de Sharjah.

Al-Shamsi acrescentou que o desempenho é resultado do apoio do governante de Sharjah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, e do acompanhamento do príncipe herdeiro, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, que contribuíram para consolidar um ambiente imobiliário sustentado por legislação moderna, serviços de qualidade e uma visão de desenvolvimento de longo prazo.

O diretor-geral ressaltou ainda que o Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah continua aprimorando seus serviços e procedimentos para aumentar a competitividade do setor, consolidar o emirado como um dos principais destinos para investimentos imobiliários na região e preparar o mercado para manter um crescimento sustentável.

O número de operações de venda — incluindo vendas, cessões de usufruto e contratos iniciais de compra — chegou a 16.426, distribuídas por 202 áreas e abrangendo 7,9 milhões de metros quadrados, alta de 4,7% em relação ao primeiro semestre de 2025.

Entre as áreas com maior número e valor de transações, Muwaileh Commercial liderou o ranking, com 2.385 negócios que movimentaram cerca de 760 milhões de dólares (2,8 bilhões de dirhams). Em seguida aparecem Al-Belaida, com 2.171 transações e cerca de 380 milhões de dólares (1,4 bilhão de dirhams), e Al-Khan, com 1.077 operações e cerca de 350 milhões de dólares (1,3 bilhão de dirhams).

Os imóveis residenciais responderam por 13.501 transações, o equivalente a 82,2% do total. Os imóveis industriais somaram 1.969 operações (12%), enquanto os comerciais registraram 937 transações (5,7%). Já os imóveis agrícolas responderam por 19 negócios, ou 0,1% do total.

No primeiro semestre, foram registradas 2.590 operações de hipoteca, que movimentaram cerca de 2,1 bilhões de dólares (7,6 bilhões de dirhams).

Também foram registrados 11 novos projetos imobiliários em diferentes áreas do emirado, entre elas Um Fanain, Muwaileh Commercial, Al-Raqeeba, Hay Al-Hoshe e Al Sajaa Industrial. Os empreendimentos incluem conjuntos residenciais, torres e projetos de uso misto, com imóveis residenciais, comerciais e industriais, refletindo a expansão urbana e a diversificação do desenvolvimento imobiliário em Sharjah.

O número de projetos autorizados a comercializar imóveis para estrangeiros e cidadãos de países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), conforme a Resolução nº 30 de 2022 do Conselho Executivo de Sharjah, chegou a 50, dos quais seis foram aprovados no primeiro semestre de 2026.

O mercado imobiliário de Sharjah atraiu investidores de 121 nacionalidades no período, evidenciando a diversificação da base de compradores e a confiança no ambiente de negócios do emirado.

Os investimentos de cidadãos dos Emirados Árabes Unidos somaram cerca de 4,1 bilhões de dólares (14,9 bilhões de dirhams), distribuídos por 22.599 imóveis. Investidores de outros países do CCG aplicaram cerca de 370 milhões de dólares (1,36 bilhão de dirhams) em 924 imóveis.

Os investimentos de cidadãos de países árabes alcançaram cerca de 1,4 bilhão de dólares (5 bilhões de dirhams), distribuídos por 4.449 imóveis, enquanto investidores de outras nacionalidades movimentaram cerca de 2,2 bilhões de dólares (8,2 bilhões de dirhams) em 4.264 imóveis.

Em número de propriedades negociadas, os emiradenses lideraram o ranking, com 22.599 imóveis, seguidos por investidores da Índia (1.657), Síria (1.163), Jordânia (670), Iraque (668) e Egito (662).