Mansour bin Zayed preside primeira reunião de 2026 do Conselho do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento

ABU DHABI, 15 de julho de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, presidiu a primeira reunião de 2026 do conselho de administração do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento (ADFD, na sigla em inglês), realizada no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

Durante o encontro, o conselho analisou o desempenho operacional e o andamento das atividades de financiamento, investimento e apoio às exportações. Os integrantes também examinaram os principais temas da pauta e aprovaram decisões e diretrizes voltadas ao crescimento da instituição e às suas prioridades de longo prazo.

"Como esta reunião coincide com o 55º aniversário do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, celebramos um marco importante que reflete o legado construído pelo fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que acreditava que investir nas pessoas e promover o desenvolvimento sustentável são os alicerces de uma prosperidade duradoura. Nesta ocasião, recordamos a trajetória do fundo, que consolidou seu papel como uma das principais instituições financeiras dedicadas ao desenvolvimento em âmbito global e contribuiu para fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como um parceiro internacional confiável nessa área", afirmou.

Mansour bin Zayed acrescentou que as conquistas do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento refletem a visão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cuja liderança, segundo ele, estabeleceu uma abordagem voltada para antecipar transformações econômicas, responder a desafios emergentes e fortalecer parcerias eficazes capazes de promover prosperidade para povos de todo o mundo. "O fundo também continua apoiando a competitividade das exportações dos Emirados Árabes Unidos, reforçando a posição do país como um dos principais promotores da estabilidade econômica internacional e do desenvolvimento sustentável", completou.

O diretor-geral do ADFD, Mohammed Saif Al Suwaidi, afirmou que a instituição segue uma estratégia voltada para ampliar o impacto de seus projetos de desenvolvimento, expandir parcerias estratégicas e apoiar as prioridades de desenvolvimento dos países parceiros, contribuindo para a construção de economias mais resilientes e sustentáveis.

"Continuamos comprometidos em fortalecer a competitividade da economia dos Emirados Árabes Unidos por meio do apoio à indústria nacional e às exportações, além de criar condições para que empresas emiradenses ampliem sua presença nos mercados internacionais por meio de soluções inovadoras de financiamento", disse.

Al Suwaidi afirmou que os resultados alcançados pela entidade ao longo dos últimos 55 anos foram possíveis graças à visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos e ao acompanhamento contínuo do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan. Segundo ele, esse apoio consolidou o ADFD como a principal instituição do país dedicada ao financiamento do desenvolvimento e um pilar fundamental da diplomacia de desenvolvimento do país.

"Nos próximos anos, pretendemos modernizar o financiamento ao desenvolvimento, introduzir mecanismos inovadores de financiamento e ampliar parcerias de alto impacto para fortalecer os resultados do desenvolvimento sustentável, em sintonia com as novas prioridades globais", acrescentou.

Participaram da reunião os integrantes do conselho de administração, entre eles o ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; o ministro da Saúde e Prevenção, Ahmed Ali Al Sayegh; o ministro de Estado, Saeed bin Mubarak Al Hajeri; a chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial, Mariam bint Mohammed Almheiri; o diretor-geral de Assuntos Financeiros Executivos do Departamento de Finanças de Abu Dhabi, Khalifa Ahmed Al Mazrouei; a integrante da delegação parlamentar do Conselho Nacional Federal e presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da União Interparlamentar, Mira Sultan Al Suwaidi; e o diretor-geral do ADFD, Mohammed Saif Al Suwaidi.

Após a reunião, Mansour bin Zayed foi apresentado a uma série de iniciativas estratégicas e programas estruturantes, entre eles a Estratégia 2030 do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, que busca ampliar o impacto das ações da instituição por meio da promoção do desenvolvimento sustentável em escala global, do apoio à agenda de crescimento econômico dos Emirados Árabes Unidos e da adoção de instrumentos e soluções inovadoras de financiamento.

Também foi apresentada a Plataforma Global da Água de Abu Dhabi, iniciativa estratégica destinada a reforçar a segurança hídrica mundial por meio da mobilização de 2 bilhões de dólares em recursos de parceiros nacionais e internacionais entre 2026 e 2030. Desse total, o ADFD destinará 1 bilhão de dólares, e a expectativa é beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas com soluções sustentáveis de abastecimento de água.

Outro destaque foi o lançamento do primeiro satélite próprio do fundo, iniciativa inédita entre instituições de financiamento ao desenvolvimento. Previsto para entrar em operação no quarto trimestre de 2026, por meio de uma parceria estratégica com a Orbitworks, o satélite permitirá aprimorar o monitoramento e a execução de projetos de desenvolvimento. A iniciativa integra financiamento ao desenvolvimento e tecnologias espaciais por meio da constelação Altair, composta por dez satélites desenvolvidos e montados em Abu Dhabi.

Como parte das comemorações pelos 55 anos do ADFD, Mansour bin Zayed acompanhou o lançamento do primeiro selo comemorativo da instituição, que homenageia sua trajetória desde 1971. O selo celebra a contribuição do fundo para o desenvolvimento sustentável e destaca seu papel no apoio aos países parceiros e no fortalecimento da atuação dos Emirados Árabes Unidos na cooperação internacional para o desenvolvimento.

O desenho vencedor, escolhido em um concurso nacional promovido em parceria com o Emirates Post, foi assinado por Mansour bin Zayed, que elogiou a criatividade dos participantes e parabenizou os vencedores pela contribuição à preservação da história do fundo.