Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos

RAS AL KHAIMAH, 15 de julho de 2026 (WAM) — O governante de Ras Al Khaimah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, recebeu nesta quarta-feira (15), em seu palácio, o novo embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos, Zeng Jixin, que fez uma visita de cortesia por ocasião de sua posse no cargo.

Saud bin Saqr deu as boas-vindas ao diplomata e desejou êxito em sua missão, expressando confiança de que seu trabalho contribuirá para o fortalecimento da cooperação bilateral em diversas áreas.

O embaixador chinês agradeceu a recepção e a hospitalidade do governante de Ras Al Khaimah. Também destacou a projeção regional e internacional dos Emirados Árabes Unidos e elogiou o desenvolvimento alcançado por Ras Al Khaimah em diferentes setores.