Presidente dos Emirados Árabes Unidos manifesta condolências ao emir do Qatar pela morte de xeique Hamad bin Khalifa Al Thani

DOHA, 15 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, manifestou condolências ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, pela morte do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani.
Durante visita ao Palácio Lusail, em Doha, Mohamed bin Zayed também expressou pesar à família Al Thani e ao povo do Qatar, além de pedir a Deus que conceda misericórdia ao falecido e dê força e conforto a seus familiares.
O emir do Qatar agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos pelas manifestações de solidariedade e pelos sentimentos fraternos demonstrados ao país neste momento de luto.
A comitiva que acompanhou Mohamed bin Zayed foi integrada pelo príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; pelo vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; pelo vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; pelo assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Sultan bin Hamdan Al Nahyan; pelo assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras altas autoridades.