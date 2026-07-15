RIADH, 15 de julho de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, condenou com veemência os ataques iranianos contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia, bem como os bombardeios contra infraestrutura e instalações vitais desses países.

Em nota, Albudaiwi afirmou: "As ações do Irã representam uma escalada sem precedentes e demonstram uma clara insistência em violar todas as normas e regras internacionais, evidenciando um desrespeito inaceitável às consequências de arrastar a região para um cenário ainda maior de tensão e instabilidade."

O secretário-geral também reiterou que o CCG está ao lado do Bahrein, do Kuwait e da Jordânia e apoia todas as medidas adotadas pelos três países para proteger sua segurança, sua soberania e sua integridade territorial.