Sharjah: Souq Al Jubail Al Dhaid recebe 590 mil visitantes no primeiro semestre

SHARJAH, 16 de julho de 2026 (WAM) — O mercado Souq Al Jubail Al Dhaid recebeu cerca de 590 mil visitantes no primeiro semestre de 2026, consolidando sua posição como um dos principais centros de compras da Região Central de Sharjah. O espaço desempenha um papel importante no comércio local e no abastecimento de alimentos frescos, contribuindo para a segurança alimentar e atendendo moradores e visitantes.

O diretor dos Mercados da Região Central, Talal Mohammed, afirmou que o crescimento contínuo no número de visitantes reflete a confiança conquistada pelo Souq Al Jubail Al Dhaid entre moradores e visitantes da Região Central. "Também demonstra o êxito de nossos esforços para oferecer um ambiente de compras integrado, capaz de atender às necessidades da comunidade, ao mesmo tempo em que apoia a produção local e fortalece os agricultores, proporcionando uma plataforma moderna e organizada para a comercialização de seus produtos", disse.

Mohammed acrescentou a organização continua comprometida em aprimorar os serviços e instalações para acompanhar as expectativas dos visitantes, além de elevar a eficiência operacional do mercado. "Nosso objetivo é oferecer uma experiência de compras completa, que impulsione a economia local e consolide ainda mais o Souq Al Jubail Al Dhaid como o principal destino comercial da Região Central", completou.

Segundo a administração do mercado, o desempenho reflete o compromisso contínuo com a melhoria da qualidade dos serviços e com a oferta de uma estrutura moderna, em sintonia com as expectativas dos consumidores. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento econômico e social da Região Central, em linha com a estratégia de Sharjah de modernizar seus mercados e fortalecer a sustentabilidade do setor comercial.

O Souq Al Jubail Al Dhaid reúne uma ampla variedade de produtos de alta qualidade, com destaque para a produção agrícola local. O mercado oferece espaços específicos para a comercialização direta dos produtos cultivados nas fazendas da Região Central e conta ainda com setores especializados em pescados, carnes, hortaliças e frutas, todos operando de acordo com elevados padrões de qualidade.