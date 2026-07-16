Ministro de Energia e Infraestrutura reafirma compromisso com sistema logístico nacional mais inteligente e integrado

DUBAI, 16 de julho de 2026 (WAM) — O ministro de Energia e Infraestrutura e presidente do Conselho de Integração Logística dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Mohamed Al Mazrouei, presidiu a segunda reunião do órgão em 2026, na sede do ministério, em Dubai.

O conselho analisou prioridades estratégicas voltadas ao avanço do sistema logístico nacional, ao fortalecimento da integração entre os setores de transporte, comércio e logística e ao aumento da resiliência das cadeias de suprimentos. As medidas apoiam os objetivos da estratégia "Nós, os Emirados Árabes Unidos 2031" e buscam consolidar ainda mais o país como um dos principais centros globais de comércio e logística.

Al Mazrouei reafirmou que, sob a orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos, o país continua fortalecendo sua posição de referência mundial no setor por meio do desenvolvimento de um sistema avançado e integrado, sustentado por infraestrutura de padrão internacional, transformação digital acelerada e parcerias estratégicas eficazes.

Segundo o ministro, esses esforços ampliam a resiliência do setor logístico e sua capacidade de responder às mudanças na economia e no comércio globais. “Os Emirados Árabes Unidos continuam alcançando avanços significativos no setor logístico por meio de uma visão nacional baseada em planejamento de longo prazo, integração e inovação. O investimento em infraestrutura avançada, sistemas digitais e parcerias estratégicas continua sendo a base para reforçar a posição do país como porta de entrada global para o comércio e as cadeias de suprimentos”, afirmou.

Al Mazrouei acrescentou que o Conselho de Integração Logística dos Emirados Árabes Unidos mantém uma estreita cooperação com parceiros estratégicos para desenvolver políticas e iniciativas nacionais destinadas a facilitar os fluxos comerciais, aumentar a eficiência das cadeias de suprimentos e aprofundar a integração entre todos os modais de transporte. De acordo com o ministro, essas ações contribuem para o crescimento econômico sustentável e ampliam a preparação dos Emirados Árabes Unidos para o futuro.

Durante a reunião, o conselho avaliou o andamento de iniciativas e programas nacionais, entre eles o aprimoramento da estrutura nacional de desempenho logístico, as metas para o setor de carga aérea, os projetos de integração entre os sistemas de comércio e logística, os avanços do Centro Nacional de Consultas Prévias e os esforços para modernizar o setor e os serviços postais.

As iniciativas têm como objetivo aumentar a eficiência do sistema logístico dos Emirados Árabes Unidos e fortalecer a competitividade global do país, em linha com as melhores práticas internacionais.

O conselho também discutiu projetos de longo prazo voltados ao aprofundamento da integração institucional entre os órgãos envolvidos, à aceleração da transformação digital e da inovação no setor logístico, à melhoria da eficiência dos serviços e ao fortalecimento da resiliência e da sustentabilidade das cadeias de suprimentos.

As medidas buscam ainda consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais centros mundiais de comércio e logística.