SHARJAH, 16 de julho de 2026 (WAM) — As regiões Central e Oriental de Sharjah registraram transações imobiliárias de cerca de 300 milhões de dólares (1,1 bilhão de dirhams) no primeiro semestre de 2026, o que reforça a crescente atratividade dessas áreas para investidores, segundo o Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah.

O relatório de transações imobiliárias do órgão mostrou que 16.310 operações foram concluídas por meio de suas filiais no período. A área total envolvida nas vendas chegou a cerca de 3,4 milhões de metros quadrados, refletindo a expansão e a diversidade da atividade imobiliária nas duas regiões.

O diretor do Departamento de Filiais do órgão, Omar Al-Mansouri, afirmou que as regiões Central e Oriental se tornaram parte importante do mercado imobiliário do emirado e atraíram um interesse crescente de investidores no primeiro semestre.

Segundo ele, o desempenho é resultado dos planos de desenvolvimento do governo de Sharjah, voltados ao fortalecimento da infraestrutura, à criação de um ambiente integrado de investimentos e à ampliação dos projetos de urbanização para atender à demanda do mercado.

Al-Mansouri declarou que a atividade imobiliária deixou de se concentrar em um número limitado de áreas, com os investimentos avançando para novas cidades e distritos que oferecem elevado potencial de crescimento.

O diretor acrescentou que o departamento continua aprimorando seus serviços, agilizando procedimentos e avançando na transformação digital, o que aumenta a eficiência das transações e fortalece a posição de Sharjah como destino imobiliário com oportunidades de investimento diversificadas e sustentáveis.

Kalba registrou o maior valor em negócios imobiliários, com cerca de 140 milhões de dólares (513 milhões de dirhams), o equivalente a 45,5% do total movimentado pelas filiais, excluída a unidade da cidade de Sharjah.

A Região Central ficou em seguida, com cerca de 108 milhões de dólares (398 milhões de dirhams), ou 35,3% do total. Khor Fakkan movimentou aproximadamente 52 milhões de dólares (190,9 milhões de dirhams), correspondentes a 0,6%, enquanto Dibba Al-Hisn registrou cerca de 6,8 milhões de dólares (25 milhões de dirhams), ou 2,3%.

Al-Mansouri afirmou que as vendas permaneceram aquecidas durante todo o primeiro semestre. A Região Central registrou o maior número de operações, com 3.928 transações, seguida por Khor Fakkan, com 272; Kalba, com 154; e Dibba Al-Hisn, com 12.

As operações de financiamento imobiliário nas regiões Central e Oriental somaram cerca de 91 milhões de dólares (335 milhões de dirhams) no primeiro semestre, distribuídos em 452 transações, refletindo a continuidade da atividade de crédito no mercado.

Kalba registrou o maior número de operações de financiamento, com 239, seguida por Khor Fakkan, com 121; Região Central, com 82; e Dibba Al-Hisn, com 10.