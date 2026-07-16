DUBAI, 16 de julho de 2026 (WAM) — A companhia aérea flydubai anunciou que passará a operar um segundo voo diário para Bangcoc a partir de 18 de julho, após a forte demanda pelo serviço lançado recentemente para a capital tailandesa.

A nova frequência será adicionada poucas semanas depois do início dos voos diários para o Aeroporto Internacional Don Mueang (DMK), em 1º de julho, ampliando as opções de viagem e de conexão durante o movimentado período de férias de verão.

Com o segundo voo diário para Bangcoc, a flydubai passará a oferecer até 21 frequências semanais para a Tailândia, reforçando sua presença no mercado.

O vice-presidente sênior de Operações Comerciais da flydubai, Sudhir Sreedharan, afirmou que o serviço adicional oferece mais flexibilidade e opções de viagem, "ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso de ampliar a conectividade e apoiar a posição de Dubai como um dos principais centros internacionais de aviação.”

Além da ampliação dos voos para Bangcoc, a companhia lançou recentemente uma rota para Benghazi, na Líbia, e prevê iniciar operações para Aleppo, na Síria, em 20 de julho, e para Pokhara, no Nepal, em 23 de setembro.

O novo serviço integra o acordo de compartilhamento de voos entre a flydubai e a Emirates, permitindo aos passageiros contar com itinerários mais simples, bilhete único, despacho de bagagem até o destino final e acesso a uma rede combinada de mais de 240 destinos em todo o mundo.

Os voos partirão duas vezes por dia do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) com destino ao Aeroporto Internacional Don Mueang (DMK).