Emirados Árabes Unidos apresentam avanços no mercado de trabalho e políticas de inteligência artificial em reunião do Brics

DUBAI, 16 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos apresentaram sua experiência no desenvolvimento do mercado de trabalho durante a Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego do Brics de 2026, destacando uma estratégia baseada em parcerias entre governo e setor privado, legislação flexível e investimentos em tecnologia e inteligência artificial.

O ministro de Recursos Humanos e Emiratização e ministro do Ensino Superior e da Pesquisa Científica, Abdulrahman Al Awar, participou do encontro, organizado pela Índia como parte da presidência do grupo neste ano.

Al Awar afirmou que o fortalecimento da proteção social, o apoio aos mercados de trabalho, o empoderamento das mulheres, o desenvolvimento de competências e o uso de tecnologias digitais são pilares interligados para a construção de mercados de trabalho resilientes, inclusivos e sustentáveis.

Segundo o ministro, os Emirados Árabes Unidos desenvolveram um mercado de trabalho baseado na cooperação entre o governo e o setor privado, na atração de talentos internacionais, na criação de uma estrutura legislativa flexível e no acompanhamento das mudanças econômicas e tecnológicas.

O país reúne trabalhadores de mais de 200 nacionalidades, o que o torna um dos mercados de trabalho mais diversificados do mundo, acrescentou.

“Essa abordagem permitiu alcançar resultados expressivos nos últimos cinco anos. O número de trabalhadores no setor privado mais que dobrou, a quantidade de empresas registradas aumentou 46% e a participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu 109%”, afirmou.

Al Awar disse que os números refletem o impacto das políticas nacionais no apoio ao crescimento econômico e na criação de empregos.

“A inteligência artificial oferece aos governos uma ferramenta estratégica que permite avançar da automação de serviços para a antecipação das necessidades do mercado de trabalho, a identificação das competências do futuro, o aprimoramento da conformidade e o apoio à tomada de decisões baseada em dados”, declarou.

Segundo o ministro, os Emirados Árabes Unidos avançam para uma nova etapa, com o uso da inteligência artificial na oferta de serviços inovadores a trabalhadores e empresas. A tecnologia amplia a capacidade do governo de realizar análises preditivas do mercado de trabalho e reduzir riscos, contribuindo para uma administração mais ágil, proativa e centrada nas pessoas.

Al Awar apresentou ainda as iniciativas do país para usar a tecnologia no fortalecimento da proteção aos trabalhadores, por meio de plataformas digitais integradas voltadas à proteção salarial, à saúde e à segurança ocupacional e à solução de disputas trabalhistas. Essas plataformas também ampliam a transparência no mercado de trabalho e recorrem à análise preditiva e ao monitoramento inteligente para identificar riscos nos ambientes profissionais e permitir intervenções antecipadas.

“O sistema de proteção social dos Emirados Árabes Unidos continua evoluindo para acompanhar a expansão das novas formas de trabalho, especialmente as atividades realizadas por meio de plataformas digitais”, afirmou. “Com isso, é possível ampliar as oportunidades de emprego, assegurar condições dignas de trabalho, reforçar a equidade e oferecer proteção adequada a todos os trabalhadores.”

O futuro do trabalho depende de investimentos em capital humano e no desenvolvimento de competências, ressaltou Al Awar. Segundo ele, a plataforma UAE Skills, baseada em inteligência artificial, ajuda a antecipar as profissões do futuro e a alinhar os sistemas de ensino e treinamento às necessidades do mercado.

O ministro agradeceu os esforços da Índia na condução das atividades do Brics e na organização da Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego. Al Awar também destacou o papel da presidência indiana no avanço da cooperação entre os países-membros, na promoção do diálogo sobre o futuro dos mercados de trabalho e na definição de prioridades relacionadas aos desafios e às oportunidades do setor.

Ao fim da reunião, os países-membros aprovaram a declaração do encontro, que estabelece áreas prioritárias de cooperação em trabalho e emprego, entre elas proteção social, desenvolvimento de competências, ampliação da participação das mulheres e transformação digital do mercado de trabalho.

Os Emirados Árabes Unidos saudaram a aprovação do documento e reafirmaram o compromisso de trabalhar com os demais países do Brics na formulação de soluções conjuntas que contribuam para mercados de trabalho mais resilientes, inclusivos e sustentáveis.