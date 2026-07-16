Presidente dos Emirados Árabes Unidos nomeia Ahmed Sultan Al Shuaibi subsecretário do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa Científica

ABU DHABI, 16 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, publicou um decreto federal que nomeia Ahmed Sultan Nasser Al Shuaibi subsecretário do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa Científica.

Al Shuaibi tem ampla experiência nas áreas de educação e desenvolvimento de talentos. Ele atuou como diretor-executivo dos setores de Ensino Superior e Desenvolvimento de Talentos do Departamento de Educação e Conhecimento de Abu Dhabi. Também foi vice-presidente de Assuntos Acadêmicos da Universidade Khalifa e professor de diferentes áreas da engenharia em instituições de ensino superior dos Emirados Árabes Unidos. Ao longo da carreira, trabalhou em projetos especializados relacionados a trajetórias acadêmicas, orientação e desenvolvimento profissional.

Al Shuaibi concluiu o doutorado em Engenharia Química pela Universidade do Colorado, em 2008, e o mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Strathclyde. Também contribuiu para diversos trabalhos de pesquisa nas áreas de ciência e engenharia.