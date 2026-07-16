DUBAI, 16 de julho de 2026 (WAM) — O Escritório de Mídia do Governo de Dubai afirmou que veículos de comunicação que divulgarem notícias falsas ou informações não verificadas sobre o emirado estarão sujeitos às medidas previstas nas leis e normas em vigor em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos.

O órgão orientou os veículos de comunicação e o público a buscar informações em fontes oficiais e confiáveis, verificar sua veracidade antes de publicá-las ou compartilhá-las e evitar a disseminação de rumores, notícias falsas e reportagens incorretas.