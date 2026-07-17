Petróleo sobe, e Brent chega a 84,93 dólares por barril

ABU DHABI, 17 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo avançaram nesta sexta-feira (17). Os contratos futuros do Brent avançaram 70 centavos de dólar, ou cerca de 0,83%, e chegaram a 84,93 dólares por barril, às 3h12 GMT.

Os contratos futuros do petróleo WTI (West Texas Intermediate) dos Estados Unidos avançaram 0,81 dólar, ou 1,03%, para 79,76 dólares por barril, apagando as perdas da sessão anterior.

Os dois contratos de referência acumulam alta de quase 12% na semana. O Brent caminha para o terceiro ganho semanal consecutivo, enquanto o WTI se encaminha para a segunda alta semanal seguida.