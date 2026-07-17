ABU DHABI, 17 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Ordem da Independência de Primeira Classe ao embaixador da Bélgica no país, Antoine Delcourt, marcando o fim de sua missão diplomática.

A condecoração reconhece os esforços do embaixador para fortalecer as relações entre os dois países em diferentes áreas.

A ministra de Estado Noura Al Kaabi entregou a medalha a Delcourt durante uma reunião na sede do Ministério das Relações Exteriores. No encontro, ela reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a cooperação com a Bélgica em diversos setores.

A ministra desejou sucesso ao diplomata em suas futuras funções e destacou sua contribuição para o fortalecimento das relações entre os dois países.

Delcourt agradeceu ao presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan e ressaltou os avanços alcançados nas relações bilaterais. O embaixador também manifestou reconhecimento aos órgãos dos Emirados Árabes Unidos pela cooperação prestada durante sua missão no país.