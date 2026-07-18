ABU DHABI, 18 de julho de 2026 (WAM) — A Procuradoria-Geral dos Emirados Árabes Unidos ampliou a investigação sobre a publicação e a circulação de uma notícia falsa segundo a qual explosões teriam sido ouvidas no centro de Dubai.

O procurador-geral do país, Hamad Saif Al Shamsi, afirmou que o órgão continua apurando a divulgação da reportagem, que continha informações falsas sobre supostas explosões na região central da cidade.

Segundo Al Shamsi, a Procuradoria já ouviu o repórter responsável e convocou também os profissionais envolvidos na preparação, na aprovação e na publicação do material pela agência de notícias.

A investigação busca esclarecer o papel de cada um, os procedimentos adotados em todas as etapas da produção da reportagem e o cumprimento das normas legais e profissionais aplicáveis à verificação de informações antes da publicação. As medidas servirão de base para definir responsabilidades e adotar as providências legais cabíveis de acordo com as conclusões da apuração.

O procurador-geral ressaltou ainda que a retirada da reportagem e a publicação de um pedido de desculpas pela agência não impedem a continuidade da investigação nem a eventual responsabilização legal dos envolvidos.