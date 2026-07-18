ABU DHABI, 18 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Durante a conversa, os dois discutiram a situação regional e internacional, com destaque para o Oriente Médio, e formas de fortalecer os esforços em curso para promover a segurança, a estabilidade e uma paz duradoura na região, em linha com as aspirações de seus povos por desenvolvimento e prosperidade.

Abdullah bin Zayed e Lavrov também trataram de temas de interesse comum relacionados às relações bilaterais e de formas de ampliar a cooperação entre os dois países em benefício de seus interesses compartilhados.