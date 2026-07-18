Emirados Árabes Unidos manifestam preocupação com a situação regional e pedem fim imediato da escalada

ABU DHABI, 18 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram profunda preocupação com a situação registrada na região nos últimos dias e pediram o fim imediato da escalada, a fim de evitar a piora das tensões e da instabilidade.

O país também defendeu máxima contenção para impedir consequências perigosas e evitar que a região seja arrastada para novos níveis de violência e instabilidade.

Os Emirados Árabes Unidos pediram o fim imediato das hostilidades e a rápida retomada das negociações. O país também ressaltou a importância de garantir a navegação segura e ininterrupta pelo estreito de Ormuz, considerado vital para a economia global.

O governo afirmou ainda que ataques contra infraestrutura e instalações civis na região — entre elas escolas, universidades, hospitais, usinas de dessalinização, instalações de energia, centros de transporte e áreas residenciais — constituem uma violação grave e flagrante dos princípios e das normas do direito internacional e não podem, em nenhuma circunstância, ser aceitos ou justificados.