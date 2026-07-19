Cinco comboios dos Emirados Árabes Unidos entram em Gaza com 980 toneladas de ajuda humanitária

AL ARISH, 19 de julho de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram nesta semana na Faixa de Gaza, com 62 caminhões transportando 980 toneladas de suprimentos.

As cargas incluíam alimentos, materiais para abrigos, insumos médicos e equipamentos hospitalares enviados no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o povo palestino e atender às necessidades básicas da população diante da crise humanitária no território.

A equipe humanitária do país na cidade egípcia de Al Arish continua preparando e carregando os comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos. A operação segue um sistema integrado que permite receber, organizar e enviar rapidamente os suprimentos à Faixa de Gaza, além de garantir a continuidade da assistência às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Os carregamentos integram o envio regular de ajuda realizado pelos Emirados Árabes Unidos por meio da operação, com o objetivo de fornecer itens essenciais à população palestina, aliviar seu sofrimento e ampliar a resposta às necessidades humanitárias mais urgentes.

A operação reforça o compromisso do país de manter o apoio ao povo palestino e reflete sua política de prestar assistência a comunidades afetadas por crises, com diferentes modalidades de ajuda humanitária e emergencial.