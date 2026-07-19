Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques iranianos contra o Bahrein, Kuwait e Jordânia

ABU DHABI, 19 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques do Irã com mísseis e drones contra Bahrein, Kuwait e Jordânia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques representam uma violação flagrante da soberania dos três países e uma ameaça à segurança e à estabilidade.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, Kuwait e Jordânia e reafirmou o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade desses países.