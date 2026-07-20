ABU DHABI, 20 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os acontecimentos mais recentes na região e a situação no Oriente Médio durante uma conversa por telefone com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi.

Abdullah bin Zayed e Safadi condenaram com veemência os ataques iranianos com mísseis e drones contra Jordânia, Bahrein e Kuwait.

O ministro dos Emirados Árabes Unidos reafirmou a total solidariedade do país à Jordânia, ao Bahrein e ao Kuwait, além do apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade dos três países.

Os dois ministros também trataram de formas de fortalecer os esforços regionais e internacionais para pôr fim à escalada de tensões e garantir a liberdade de navegação no estreito de Ormuz, de acordo com o direito internacional, contribuindo para a segurança e a estabilidade duradouras na região.