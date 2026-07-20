Emirados Árabes Unidos participam de reunião de Ministros dos Transportes do Brics na Índia

NAGPUR, Índia, 20 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura, participaram da terceira Reunião de Ministros dos Transportes do Brics, em Nagpur, na Índia.

O encontro reuniu ministros e altas autoridades dos países-membros como parte da presidência indiana do Brics em 2026, sob o tema “Construindo resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade”. A delegação dos Emirados Árabes Unidos foi chefiada pelo subsecretário-assistente para o setor de Regulação de Infraestrutura e Transportes, xeique Nasser Al Qasimi.

Durante a reunião, os representantes do país participaram de debates sobre prioridades estratégicas para o avanço dos sistemas de transporte sustentável. Entre os principais temas estiveram o estímulo à inovação, a aceleração da descarbonização do setor, a promoção de soluções inteligentes de mobilidade urbana, o aumento da eficiência das cadeias de suprimentos e dos serviços logísticos e a ampliação da cooperação técnica e científica entre os países-membros.

Os ministros aprovaram a declaração conjunta do encontro, que estabelece um roteiro para fortalecer a cooperação no setor de transportes.

O documento define como prioridades o desenvolvimento de infraestrutura sustentável, a adoção de princípios da economia circular, a promoção do combustível sustentável de aviação, a redução das emissões de carbono, a criação de centros integrados de transporte urbano, a melhoria da eficiência logística e das cadeias de suprimentos e a implantação de uma rede de pesquisa ferroviária do Brics.

A participação dos Emirados Árabes Unidos reflete o compromisso do país com o fortalecimento da cooperação internacional e com o intercâmbio de experiências e boas práticas em transporte e infraestrutura.

A iniciativa também reforça os esforços nacionais para desenvolver um sistema de transportes integrado, sustentável e preparado para o futuro, em apoio às prioridades de desenvolvimento e aos objetivos estratégicos de longo prazo do país.