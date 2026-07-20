Emirados Árabes Unidos enviam 70 toneladas de ajuda humanitária à Venezuela após dois terremotos

CARACAS, 20 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram 70 toneladas de ajuda humanitária e suprimentos de emergência à Venezuela após dois terremotos recentes, como parte da resposta do país ao desastre.

A carga, encaminhada pela Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos em coordenação com a embaixada do país em Caracas, inclui suprimentos médicos, barracas e materiais para abrigos destinados a atender às necessidades humanitárias mais urgentes, apoiando os esforços das autoridades venezuelanas.

A ajuda foi recebida por autoridades dos dois países, entre elas a vice-ministra da Venezuela para a Ásia, o Oriente Médio e a Oceania, Andrea Corao Faria, e o vice-ministro de Desenvolvimento Industrial e Comércio do Ministério do Poder Popular para Indústrias e Comércio Nacional, Inder Romero.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que a assistência reflete o compromisso de longa data do país de responder rapidamente a crises humanitárias. Segundo Al Ameri, os suprimentos contribuirão para atender às necessidades emergenciais de abrigo e assistência médica, com materiais de alojamento para pessoas deslocadas e itens destinados ao tratamento dos feridos. A iniciativa também deverá apoiar os primeiros esforços de recuperação e aliviar o sofrimento da população afetada.

A vice-ministra da Saúde da Venezuela, Alexandra Josefina Hernández, afirmou que os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país a fornecer os suprimentos médicos e medicamentos específicos solicitados pelo ministério. Elogiou a rapidez da resposta e o apoio ao setor de saúde venezuelano, acrescentando que novas remessas internacionais poderão ser necessárias à medida que a situação evoluir.

A Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos informou que suas equipes continuam realizando visitas de campo às áreas mais afetadas do estado de La Guaira para avaliar os danos e as necessidades humanitárias.

Os profissionais também fazem inspeções regulares nos locais de instalação das tendas e nos depósitos de suprimentos médicos em Caracas, com o objetivo de acompanhar a distribuição da ajuda e garantir que a entrega siga os padrões humanitários internacionais.