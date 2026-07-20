Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques iranianos contra Bahrein e Kuwait

ABU DHABI, 20 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques do Irã com mísseis e drones contra Bahrein e Kuwait.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que as ofensivas representam uma violação flagrante da soberania dos dois países e uma ameaça à segurança e à estabilidade.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos a Bahrein e Kuwait. Reafirmou ainda o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade dos dois países.