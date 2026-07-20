ABU DHABI, 20 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos concluíram até agora 37 Acordos de Parceria Econômica Abrangente, dos quais 18 já entraram em vigor, afirmou o ministro de Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

O país também mantém negociações com cerca de outros 20 países e, paralelamente, executa planos para ampliar a infraestrutura logística e os corredores comerciais. As iniciativas buscam aumentar a resiliência do comércio exterior e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro global de comércio.

Em declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Zeyoudi disse que novos acordos devem entrar em vigor nos próximos dois ou três meses, entre eles os firmados com países do bloco eurasiático.

O ministro acrescentou que o governo trabalha com as Filipinas para concluir os procedimentos necessários à entrada em vigor do acordo bilateral antes do fim do ano. Al Zeyoudi afirmou ainda que espera concluir negociações com outros cinco a sete países até dezembro. Segundo ele, as conversas com o Canadá estão próximas do fim.

Os Emirados Árabes Unidos também chegaram à fase final das negociações com Ruanda, Gana e Zâmbia, enquanto as tratativas com Bangladesh e Peru avançam de forma positiva. De acordo com o ministro, a sétima rodada de negociações comerciais com a União Europeia foi concluída, mas o processo continua mais lento do que o esperado em comparação com as tratativas bilaterais mantidas pelo país com outros parceiros.

Al Zeyoudi destacou que o setor logístico dos Emirados Árabes Unidos demonstrou eficiência excepcional diante dos recentes desafios geopolíticos, graças à integração entre aeroportos, portos marítimos e a rede rodoviária, além da atuação de grandes empresas nacionais nos serviços portuários, logísticos e de desembaraço aduaneiro.

Segundo ele, esses fatores permitiram absorver o forte aumento no movimento de contêineres, melhorar o fluxo comercial e adotar procedimentos mais flexíveis para facilitar a circulação de caminhões pelo país.

O ministro citou ainda projetos anunciados pela DP World para ampliar a conexão rápida com os portos da costa leste dos Emirados Árabes Unidos e aumentar a capacidade do transporte rodoviário por meio da expansão da frota de caminhões. O AD Ports Group, por sua vez, anunciou a ampliação da capacidade do corredor de transporte que liga Basra, no Iraque, à Turquia e à Síria. Iniciado no ano passado, o projeto continua registrando avanços concretos.

Al Zeyoudi afirmou que os acontecimentos recentes reforçaram a importância dessas iniciativas para oferecer rotas alternativas aos corredores comerciais que possam ser afetados por tensões geopolíticas. Os projetos também devem apoiar o crescimento esperado do comércio com a Síria e a Turquia nos próximos meses.

Os planos de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos incluem ainda a ampliação da infraestrutura portuária, a modernização da rede rodoviária e o avanço do projeto ferroviário Etihad Rail. Segundo o ministro, essas medidas facilitarão o transporte de mercadorias das regiões orientais até os principais portos do país, ampliarão a capacidade logística nacional e ajudarão a reduzir os atuais gargalos do setor.