ABU DHABI, 20 de julho de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional do Sudão do Sul, James Pitia Morgan, na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Abu Dhabi.

Durante o encontro, os dois discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, especialmente nas parcerias econômicas e comerciais, nos investimentos e no desenvolvimento sustentável.

A reunião também abordou temas regionais e internacionais de interesse comum. Os dois lados destacaram a importância de fortalecer a cooperação em apoio à segurança, à paz e à estabilidade na África e em outras regiões.

Os ministros ressaltaram a proximidade das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Sudão do Sul e reafirmaram o compromisso de aprofundar os laços bilaterais em benefício dos dois países.