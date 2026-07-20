Abdullah bin Zayed parabeniza novo ministro das Relações Exteriores da Venezuela e discute o fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 20 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, parabenizou Felix Plasencia por sua nomeação como ministro do Poder Popular para as Relações Exteriores e o Comércio Internacional da Venezuela.

Durante conversa por telefone, os dois ministros discutiram as relações de amizade, a cooperação e o trabalho conjunto entre os países, além de oportunidades para ampliar esses vínculos em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns.

Abdullah bin Zayed desejou sucesso a Plasencia no novo cargo e afirmou esperar trabalhar em estreita colaboração com o ministro para fortalecer a cooperação, apoiar os planos de desenvolvimento dos dois países e contribuir para a prosperidade e o bem-estar de seus povos.

Os dois também trataram da situação regional e trocaram opiniões sobre temas de interesse comum.