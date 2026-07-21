DP World e parceiros enviam 27 toneladas de ajuda à Venezuela após terremotos

BOCA CHICA, 21 de julho de 2026 (WAM) — A DP World, por meio do Air Cargo Hub Punta Cana, uniu-se à UniWorld Air Cargo, ao Grupo Velutini e à Athiopica para enviar mais de 27 toneladas de ajuda humanitária às comunidades afetadas pelos recentes terremotos na Venezuela. A operação conjunta mostra como estruturas logísticas integradas podem acelerar a resposta a emergências e faz parte do apoio prestado pela DP World à população venezuelana.

As quatro organizações realizaram dois voos humanitários de Punta Cana a Caracas com suprimentos essenciais. A carga incluía equipamentos médicos, medicamentos, produtos para bebês, bebidas para hidratação, alimentos enlatados, materiais de resgate e outros itens considerados prioritários após o desastre.

O Air Cargo Hub Punta Cana — plataforma logística conjunta da DP World e do Grupo Puntacana — coordenou a operação e ficou responsável pela gestão logística, pelo processamento da carga e pelo apoio operacional necessário ao transporte dos suprimentos.

O Grupo Velutini, em coordenação com a Athiopica, organizou a coleta, a separação e a consolidação das doações. A UniWorld Air Cargo forneceu as aeronaves usadas no envio da ajuda à Venezuela.

“Na DP World, acreditamos que a logística vai além do transporte de cargas: ela conecta pessoas e apoia comunidades, sobretudo nos momentos de maior necessidade. Ao trabalhar com nossos parceiros, conseguimos usar nossa infraestrutura e nossa experiência operacional para entregar rapidamente suprimentos humanitários essenciais às pessoas afetadas pelo desastre”, afirmou o diretor-executivo das operações da DP World na República Dominicana, Manuel Martínez.

Martínez acrescentou que a iniciativa mostra a força da cooperação entre diferentes setores. "Agradecemos à UniWorld Air Cargo, ao Grupo Velutini e à Athiopica por tornarem esta operação possível e demonstrarem o que pode ser alcançado quando organizações trabalham juntas com um objetivo comum.”

O diretor-executivo do Grupo Velutini, Luis Emilio Velutini, disse que a empresa transformou o BlueMall em um centro de coleta e participou de todas as etapas da operação, da arrecadação e separação das doações ao reembalamento e à preparação das cargas, com o apoio de voluntários e da Athiopica.

O diretor-executivo da UniWorld Air Cargo, Romen González, afirmou que a empresa está comprometida em usar sua capacidade operacional para apoiar comunidades em situações de emergência e contribuir para a entrega de ajuda humanitária à Venezuela.