Emirados Árabes Unidos e Grécia ampliam diálogo político e cooperação estratégica

ATENAS, 21 de julho de 2026 (WAM) — Emirados Árabes Unidos e Grécia realizaram em Atenas a segunda rodada de consultas políticas entre os dois países. A delegação dos Emirados foi chefiada pela ministra de Estado Lana Nusseibeh, enquanto a representação grega foi liderada pela vice-ministra das Relações Exteriores Alexandra Papadopoulou.

As conversas reafirmaram a solidez e a profundidade da parceria estratégica bilateral e destacaram oportunidades para ampliar a cooperação nas áreas política, econômica e estratégica.

As duas delegações ressaltaram a importância de fortalecer os vínculos econômicos, aprofundar o comércio e os investimentos e aproveitar a base já construída entre empresas e instituições públicas dos dois países. Também foi dada atenção ao avanço de projetos bilaterais considerados estratégicos e à identificação de novas áreas de cooperação capazes de reforçar a parceria.

Os representantes discutiram ainda formas de ampliar a coordenação em nível europeu. Nesse contexto, os Emirados Árabes Unidos agradeceram o apoio da Grécia às negociações entre o país e a União Europeia para um Acordo de Parceria Econômica Abrangente. A reunião abordou também questões políticas e de segurança na região, com destaque para Líbano, Palestina, Síria e Líbia.

Sobre o Irã, os Emirados Árabes Unidos manifestaram reconhecimento pela estreita coordenação mantida com a Grécia durante os ataques iranianos contra o país. As duas partes ressaltaram a importância da diplomacia e do diálogo para evitar uma nova escalada regional e internacional.

As delegações também reafirmaram a necessidade de garantir a navegação segura e sem impedimentos pelo estreito de Ormuz e por outras rotas marítimas internacionais estratégicas, de acordo com o direito internacional.

Outro tema discutido foi a continuidade da cooperação em fóruns multilaterais, inclusive nas Nações Unidas. Os Emirados Árabes Unidos saudaram o diálogo sobre prioridades comuns, entre elas a segurança marítima, durante o mandato da Grécia como membro eleito do Conselho de Segurança da ONU no período de 2025 a 2026.

Ao fim das consultas, os dois países reafirmaram o compromisso de manter uma coordenação próxima e ampliar a cooperação política, econômica e estratégica, em linha com a relação de amizade e a visão compartilhada que orientam a parceria bilateral.