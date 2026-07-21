ABU DHABI, 21 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia concluíram virtualmente a nona rodada do Diálogo sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

O encontro reafirmou a parceria estratégica e a cooperação entre as duas partes no combate a crimes financeiros, no fortalecimento da colaboração internacional e no aprimoramento dos mecanismos globais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A reunião foi copresidida pelo ministro-adjunto das Relações Exteriores para Assuntos de Ciência Avançada e Tecnologia, Omran Sharaf, e pela vice-diretora-geral para Oriente Médio e Norte da África do Serviço Europeu para a Ação Externa, Rosamaria Gili.

Representantes dos Emirados Árabes Unidos e da União Europeia discutiram a cooperação judicial em questões criminais, a coordenação entre autoridades policiais, o intercâmbio de informações financeiras e o fortalecimento das parcerias bilaterais para ampliar a eficácia no combate a crimes do tipo em escala mundial.

O diálogo também incluiu uma análise abrangente da cooperação entre os órgãos dos dois lados, com foco em tendências globais, riscos emergentes e novos desafios relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

As delegações avaliaram ainda formas de intensificar a atuação conjunta para proteger a integridade do sistema financeiro internacional, combater fluxos ilícitos de recursos e assegurar o cumprimento das normas internacionais.

Os dois lados concordaram em avançar com medidas técnicas e concretas para fortalecer a cooperação, a coordenação e a comunicação entre as autoridades competentes. Também reafirmaram o compromisso de manter o diálogo e o trabalho conjunto.

Sharaf destacou a solidez da parceria entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia e ressaltou a importância de ampliar a cooperação estratégica diante da evolução das ameaças ligadas a crimes financeiros. Segundo ele, os intercâmbios técnicos regulares ajudam a reforçar os esforços conjuntos, apoiar os padrões internacionais e preservar a integridade e a estabilidade do sistema financeiro mundial.

“A nona edição do Diálogo Estruturado entre a União Europeia e os Emirados Árabes Unidos sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo reflete nosso compromisso comum de fortalecer a cooperação contra crimes financeiros e proteger a integridade do sistema financeiro global”, afirmou.

Sharaf acrescentou que a realização da nona rodada demonstra a confiança, a continuidade do diálogo e a determinação compartilhada das duas partes em avançar nessa agenda.

A delegação europeia afirmou que, diante do atual cenário geopolítico, o apoio da União Europeia e dos Emirados Árabes Unidos à ordem internacional baseada em regras é mais importante do que nunca. O bloco também classificou o país como um parceiro estratégico de segurança, inclusive no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

De acordo com a União Europeia, o diálogo permite identificar prioridades comuns, antecipar desafios e buscar soluções antes que os problemas se transformem em obstáculos mais graves. O bloco destacou ainda a necessidade de combater tentativas de contornar sanções, especialmente diante da situação geopolítica no Oriente Médio.

As duas partes ressaltaram que o aprimoramento da cooperação judicial e policial é essencial para novos avanços e afirmaram que o diálogo tem produzido resultados positivos nessas áreas.

A União Europeia também manifestou confiança de que os progressos alcançados pelos Emirados Árabes Unidos serão reconhecidos na próxima avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional, prevista para fevereiro de 2027.

Pelos Emirados Árabes Unidos, participaram o embaixador do país na Bélgica, em Luxemburgo e na União Europeia, Mohamed Al Sahlawi; o subsecretário-assistente do setor de Cooperação Internacional e Assuntos Jurídicos do Ministério da Justiça, Abdulrahman Murad Al Blooshi; e o diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior, brigadeiro Abdulaziz Abdullah Al Ahmed. Também estiveram presentes representantes dos ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e do Interior, do Conselho de Segurança Econômica de Dubai, da Secretaria-Geral do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, da Unidade de Inteligência Financeira e do Escritório Executivo dos Emirados Árabes Unidos para Controle e Não Proliferação.

Pela União Europeia, participaram representantes das diretorias-gerais da Comissão Europeia para Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais; Justiça e Consumidores; e Migração e Assuntos Internos. Também participaram o Serviço Europeu para a Ação Externa, a delegação da União Europeia nos Emirados Árabes Unidos e a Europol.