DUBAI, 21 de julho de 2026 (WAM) — A companhia aérea flydubai celebrou o início de seu serviço diário e direto para Aleppo, seu segundo destino na Síria, ao lado de Damasco.

O voo inaugural partiu do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai em 20 de julho e foi recebido com uma cerimônia de canhões de água e uma recepção oficial organizada pelas autoridades locais.

A nova rota marca uma etapa importante na expansão da malha da companhia, reforça a conectividade entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria e amplia as opções para passageiros que viajam a negócios, lazer ou para visitar familiares e amigos.

O serviço também oferece uma alternativa mais conveniente às comunidades sírias nos Emirados Árabes Unidos e em outros países do Conselho de Cooperação do Golfo, especialmente durante o período de maior movimento no verão, e complementa os três voos diários da companhia para Damasco.

“O início de nossos voos diários para Aleppo, uma cidade de grande importância histórica e comercial, fortalece nossa presença na Síria e reforça nosso compromisso de conectar Dubai a mercados estratégicos da região. Desde o lançamento do serviço para Damasco no ano passado, registramos forte demanda por viagens entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria”, afirmou o diretor comercial da flydubai, Hamad Obaidalla.

Aleppo é o destino mais recente da expansão internacional da companhia, após o início de voos para Bangcoc, na Tailândia, e Benghazi, na Líbia. A flydubai também prevê lançar serviços para Pokhara, no Nepal, em 23 de setembro de 2026.

A nova rota é operada no âmbito do acordo de compartilhamento de voos entre a flydubai e a Emirates. Os voos partem diariamente do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai com destino ao Aeroporto Internacional de Aleppo.