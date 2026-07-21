Mubadala e Embraer fecham acordo para fortalecer setor aeroespacial dos Emirados Árabes Unidos

FARNBOROUGH, 21 de julho de 2026 (WAM) — A Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi, e a Embraer assinaram nesta terça-feira (21), durante o Salão Aeronáutico Internacional de Farnborough, um acordo estratégico para desenvolver uma parceria de longo prazo nas áreas de fornecimento, manutenção, reparo e revisão, formação de profissionais e pesquisa e desenvolvimento.

O acordo foi assinado pelo diretor-executivo da plataforma de investimentos da Mubadala nos Emirados Árabes Unidos, Amer Siddiqui, e pelo diretor de Estratégia e Inovação da Embraer, Dimas Douglas Tomelin.

A parceria se apoia no sistema aeroespacial integrado dos Emirados Árabes Unidos, que inclui aeroestruturas, materiais avançados, serviços de manutenção, reparo e revisão e atividades ligadas à aviação. Diante da tendência dos grandes fabricantes de aeronaves de concentrar seus contratos em um número menor de fornecedores de maior porte, capazes de atuar em toda a cadeia produtiva, o acordo permitirá colocar em prática essa capacidade integrada.

A formação de profissionais será um dos principais pilares da iniciativa. Mubadala e Embraer vão definir em conjunto programas voltados ao desenvolvimento de competências em engenharia e no setor aeroespacial, incluindo treinamento prático, transferência de conhecimento e períodos de trabalho em unidades da empresa brasileira para profissionais emiradenses.

As duas companhias também planejarão em conjunto a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de nova geração para aeroestruturas, incluindo materiais compostos, manufatura aditiva e ligas resistentes a altas temperaturas. A intenção é criar um centro conjunto de inovação para acelerar a produção de protótipos e ampliar o uso dessas tecnologias em escala industrial.

“Há duas décadas, a plataforma de investimentos da Mubadala nos Emirados Árabes Unidos apoia o desenvolvimento das capacidades que o país precisa construir e dominar para garantir seu futuro, em linha com a visão de uma economia resiliente e competitiva em escala mundial. O setor aeroespacial sempre fez parte dessa estratégia”, afirmou o CEO da plataforma, Bakheet Al Katheeri.

“O acordo com a Embraer é uma extensão natural desse trabalho. Ele conecta as capacidades que desenvolvemos em nossas empresas aeroespaciais a um dos grandes fabricantes do setor e reflete um princípio que orienta nossa atuação: investir cedo, desenvolver localmente e se preparar antes que surja a necessidade”, acrescentou.

O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico para a companhia. “Acreditamos que essa colaboração oferece oportunidades importantes para ampliar as capacidades industriais e tecnológicas do país e aumentar a participação da Embraer nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio em futuros negócios envolvendo nosso portfólio”, disse.

“Ao combinar nossa experiência com a visão dos Emirados Árabes Unidos para inovação e crescimento, esperamos construir uma parceria sólida e vantajosa para os dois lados nos próximos anos”, acrescentou.

A cooperação terá como foco duas das principais empresas aeroespaciais dos Emirados Árabes Unidos. Para a Sanad, especializada em manutenção, reparo e revisão e responsável por atender mais de 40 companhias aéreas, o acordo cria a possibilidade de prestar serviços à Embraer e de ampliar sua atuação nos mercados do Conselho de Cooperação do Golfo, do sul da Ásia, do Oriente Médio e do norte da África.

Para a Strata Manufacturing, fabricante de aeroestruturas sediada em Al Ain, a parceria abre caminho para que a empresa se torne fornecedora de primeiro nível das plataformas da Embraer e participe de programas envolvendo aeroestruturas, materiais avançados e componentes. Atualmente, 68% dos profissionais da Strata são emiradenses, e o acordo prevê aprofundar ainda mais essa capacidade nacional.

A parceria também reforça a posição de Abu Dhabi como centro mundial de indústrias avançadas e está alinhada à estratégia industrial do emirado.