Ministros dos Emirados Árabes Unidos e do Egito discutem situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 21 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu em Abu Dhabi o ministro das Relações Exteriores, da Cooperação Internacional e dos Egípcios no Exterior, Badr Abdelatty.

Durante o encontro, os dois ministros discutiram a situação no Oriente Médio e formas de fortalecer os esforços regionais e internacionais para encerrar a escalada de tensões e garantir a liberdade de navegação pelo estreito de Ormuz, de acordo com o direito internacional.

As autoridades também ressaltaram a importância de trabalhar pela segurança e pela estabilidade duradouras na região, de modo a atender às aspirações de seus povos por desenvolvimento e prosperidade.

Abdullah bin Zayed e Abdelatty analisaram ainda as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito e formas de ampliar a cooperação bilateral em apoio aos interesses comuns e aos objetivos de desenvolvimento dos dois países.

O ministro dos Emirados Árabes Unidos reafirmou a solidez dos laços entre as duas nações e destacou o crescimento contínuo da cooperação em diferentes setores.