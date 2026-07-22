ABU DHABI, 22 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência as declarações dos houthis contra a Arábia Saudita, incluindo ameaças de impor um bloqueio marítimo ao país.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) pediu à comunidade internacional que assegure o cumprimento das resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU, em especial a Resolução 2216, sobre o Iêmen, e a Resolução 2722, sobre o direito e a liberdade de navegação no Mar Vermelho.

A pasta reafirmou que a liberdade de navegação em águas internacionais é um direito garantido pelo direito internacional e pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982.

O ministério reiterou ainda a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.