Câmara Internacional de Dubai abre novo escritório em Luanda

DUBAI, 22 de julho de 2026 (WAM) – A Câmara Internacional de Dubai, uma das três câmaras que integram a Dubai Chambers, inaugurou um novo escritório em Luanda, para apoiar o crescimento do comércio e dos investimentos entre Dubai e Angola.

A inauguração faz parte dos esforços da entidade para criar novas oportunidades de cooperação entre empresas sediadas em Dubai e seus parceiros em mercados estratégicos da África. O escritório de Luanda é o oitavo da Câmara Internacional de Dubai no continente africano.

A unidade foi inaugurada na presença de Salem Ali Al Shamsi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Angola, durante uma cerimônia que reuniu autoridades angolanas e líderes empresariais.

Salem Al Shamsi, vice-presidente executivo de Relações Internacionais da Dubai Chambers, afirmou que a abertura do escritório em Luanda reflete o compromisso da instituição com o fortalecimento das relações econômicas e a criação de novas oportunidades de colaboração entre as comunidades empresariais dos dois mercados.

“Esperamos explorar novas oportunidades de comércio e investimento e fortalecer as parcerias bilaterais. Esses esforços contribuirão para ampliar os fluxos bilaterais de comércio e investimentos, além de reforçar a posição de Dubai como um centro global de negócios e uma base estratégica para a expansão em mercados de alto potencial”, afirmou.

A inauguração ocorre em um momento de forte crescimento das relações comerciais bilaterais. O valor do comércio não petrolífero entre Dubai e Angola alcançou 11,6 bilhões de dirhams (3,2 bilhões de dólares) em 2025, alta de 47,5% em relação a 2024.

Até o fim de março de 2026, um total de 87 empresas angolanas estava registrado como membro ativo da Câmara de Comércio de Dubai.

O escritório de representação da Câmara Internacional de Dubai em Luanda trabalhará em estreita colaboração com a comunidade empresarial angolana para fortalecer o relacionamento com atores-chave dos setores público e privado, além de destacar as vantagens competitivas de Dubai como destino global de negócios. A unidade também fornecerá informações estratégicas de mercado para ajudar empresas angolanas a estabelecer presença em Dubai e utilizar o emirado como plataforma para expansão internacional.

Além disso, o escritório apoiará empresas sediadas em Dubai interessadas em expandir suas operações para Angola, oferecendo inteligência de mercado especializada, identificando oportunidades promissoras de comércio e investimento e conectando empresas a parceiros locais confiáveis para facilitar a entrada no mercado e promover um crescimento sustentável.

A abertura do escritório em Luanda integra a iniciativa Dubai Global, que prevê a criação de 50 escritórios em todo o mundo até 2030.

A iniciativa busca fortalecer a posição do emirado como um dos principais centros globais de negócios, atraindo empresas e investimento estrangeiro direto para Dubai, ao mesmo tempo em que apoia a expansão internacional de empresas locais em 30 mercados prioritários.