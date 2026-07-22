Registro Nacional de Aeronaves dos Emirados Árabes Unidos supera 1.000 unidades pela primeira vez, diz Autoridade Geral de Aviação Civil

ABU DHABI, 22 de julho de 2026 (WAM) – A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) anunciou o registro da aeronave número 1.001 no Registro Nacional de Aeronaves do país, marcando a primeira vez em que o cadastro supera a marca de 1.000 aeronaves registradas.

As frotas das companhias aéreas nacionais dos Emirados Árabes Unidos somam 554 aeronaves, o equivalente a mais de 55% do total registrado no cadastro nacional. O número reflete a força do setor de transporte aéreo do país e o papel central desempenhado pelas companhias nacionais na conexão dos Emirados Árabes Unidos com mercados de todo o mundo.

Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA, afirmou que superar a marca de 1.000 aeronaves registradas representa uma conquista significativa para os Emirados Árabes Unidos e reflete o crescimento contínuo do setor de aviação civil, além da confiança depositada no marco regulatório do país por companhias aéreas, proprietários e operadores de aeronaves de todo o mundo. “Esse resultado também demonstra o êxito da visão de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos de criar um ambiente favorável ao crescimento sustentável, à inovação e à competitividade global”, disse.

Al Suwaidi disse que o Registro Nacional de Aeronaves evoluiu em paralelo com o desenvolvimento expressivo do setor de aviação civil dos Emirados Árabes Unidos. Orientada pela visão da liderança do país, a GCAA continua fortalecendo a posição dos Emirados Árabes Unidos na aviação global por meio de investimentos contínuos em marcos legislativos e regulatórios e do desenvolvimento de serviços inteligentes alinhados ao rápido crescimento do setor e às suas necessidades futuras.

O engenheiro Aqeel Al Zarooni, diretor-geral adjunto para Assuntos de Segurança da Aviação da GCAA, destacou que o marco reflete a maturidade, a eficiência e a credibilidade internacional do sistema de registro de aeronaves dos Emirados Árabes Unidos. "Operando em plena conformidade com os padrões internacionais, o sistema oferece serviços simplificados, transparentes e confiáveis que atendem às necessidades em constante evolução de proprietários e operadores de aeronaves", disse.

Al Zarooni acrescentou que a GCAA continua aprimorando seus serviços de registro por meio da transformação digital inteligente, da melhoria regulatória contínua e da supervisão baseada em riscos. "Esses esforços garantem que o Registro Nacional de Aeronaves acompanhe o crescimento sustentado do setor de aviação, preservando os mais elevados níveis de segurança aérea, excelência operacional e conformidade regulatória”, concluiu.

O crescimento ocorre enquanto a GCAA continua aprimorando o ambiente regulatório do setor de aviação por meio da atualização da legislação, da simplificação de procedimentos e da ampliação dos serviços digitais, além da implementação do Programa Governo para Empresas, do Programa Burocracia Zero e de outras iniciativas estratégicas.