Strata Manufacturing e Embraer firmam parceria para produção de aeroestruturas de aviões comerciais

FARNBOROUGH, Inglaterra, 22 de julho de 2026 (WAM) – A Strata Manufacturing PJSC (Strata), empresa integralmente controlada pela Mubadala Investment Company, e a Embraer, companhia aeroespacial global com sede no Brasil, assinaram um Memorando de Acordo para ampliar a cooperação na fabricação aeroespacial avançada durante o Farnborough International Airshow 2026.

O memorando estabelece uma estrutura para avaliar o possível fornecimento, pela Strata, de aeroestruturas avançadas em materiais compostos para os programas de aeronaves comerciais da Embraer.

Pelo acordo, as duas empresas vão colaborar na avaliação de pacotes de trabalho para a família de aeronaves Embraer E2, seguindo um roteiro estruturado de etapas técnicas, comerciais e contratuais.

Além do programa E2, o memorando prevê a intenção de analisar oportunidades de cooperação em outras plataformas de aeronaves da Embraer.

O acordo reforça a expansão da Strata no setor aeroespacial global e reflete a estratégia da empresa de fortalecer parcerias de longo prazo com fabricantes de aeronaves. A iniciativa também apoia a visão da companhia de posicionar os Emirados Árabes Unidos como um polo globalmente competitivo de fabricação aeroespacial avançada, além de contribuir para a resiliência e a diversificação das cadeias internacionais de suprimentos do setor.

“Este acordo com a Embraer representa um passo importante para ampliar as parcerias globais da Strata com fabricantes de aeronaves. Ele reflete a confiança depositada em nossa capacidade de fabricação avançada de materiais compostos e em nossa aptidão para fornecer aeroestruturas de padrão mundial que atendam aos mais elevados níveis de qualidade, precisão e confiabilidade”, afirmou Sara Abdulla Al Memari, CEO interina da Strata.

“A Strata construiu uma sólida reputação como fabricante aeroespacial confiável, com experiência avançada em materiais compostos e compromisso comprovado com a excelência operacional. Com este memorando, damos um passo importante para avaliar novas oportunidades de fortalecimento de nossa cadeia global de suprimentos, ao mesmo tempo em que apoiamos o sucesso contínuo de nossos programas de aeronaves comerciais”, disse Roberto Chaves, vice-presidente executivo de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da Embraer.

A assinatura do memorando durante o Farnborough International Airshow 2026 destaca a importância estratégica das parcerias internacionais para impulsionar a inovação, fortalecer capacidades industriais e apoiar o crescimento de longo prazo do setor aeroespacial global.