Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixador da Áustria em visita de despedida

RAS AL KHAIMAH, 22 de julho de 2026 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu nesta quarta-feira (22) o embaixador da Áustria nos Emirados Árabes Unidos, Etienne Berchtold, em visita de despedida por ocasião do fim de seu mandato.

Durante a reunião, o xeique Saud destacou os fortes laços bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Áustria e reafirmou o compromisso comum de aprofundar a cooperação. Elogiou ainda os esforços do embaixador para ampliar a cooperação entre os dois países em diferentes áreas e desejou-lhe sucesso em suas futuras atividades.

Berchtold agradeceu ao xeique Saud pela recepção calorosa e pela hospitalidade e destacou a posição regional e internacional dos Emirados Árabes Unidos, além do apoio recebido ao longo de seu mandato.