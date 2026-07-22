AJMAN, 22 de julho de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu no Palácio do Emir o novo embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos, Zeng Jixin, que fez uma visita de cortesia por ocasião do início de sua missão no país.

Ammar bin Humaid deu as boas-vindas ao diplomata e desejou sucesso no novo cargo, ressaltando que sua atuação deverá contribuir para fortalecer as relações entre os dois países em diferentes áreas.

Durante o encontro, o príncipe herdeiro e o embaixador discutiram formas de ampliar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a China em benefício dos dois países e de seus povos.

Zeng Jixin agradeceu a recepção e a hospitalidade e elogiou o desenvolvimento de Ajman, além das oportunidades oferecidas pelo emirado para empresas de diferentes setores. A reunião contou com a presença de xeiques e autoridades.