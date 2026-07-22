Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques iranianos contra Bahrein, Kuwait, Jordânia e Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 22 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques do Irã com mísseis e drones contra o Bahrein, Kuwait, Jordânia e a região do Curdistão iraquiano.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania dos países atingidos e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque, incluindo o Governo Regional do Curdistão, e reafirmou o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.