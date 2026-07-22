DP World vai ampliar rede portuária nos Emirados Árabes Unidos com novos terminais em Fujairah

FUJAIRAH, 22 de julho de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, acompanhou a assinatura de um acordo entre a DP World e a Autoridade Portuária de Fujairah para desenvolver dois terminais portuários de uso múltiplo.

A cerimônia contou com a presença do presidente do conselho de administração da DP World, Essa Kazim, e do diretor-executivo da Autoridade Portuária de Fujairah, Mousa Murad.

Pelo contrato de concessão, com duração de 50 anos, serão desenvolvidos o terminal de contêineres de Al Rugaylat e o Porto de Dibba Al Fujairah.

Mohammed bin Hamad afirmou que o acordo preliminar representa uma medida estratégica alinhada à visão do governante de Fujairah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de consolidar o emirado como centro marítimo e logístico internacional.

Segundo o príncipe herdeiro, o projeto ampliará a infraestrutura econômica de Fujairah, aumentará sua capacidade de atrair investimentos de qualidade, melhorará a eficiência das cadeias de suprimentos e criará novos empregos.

A iniciativa também apoiará as metas de desenvolvimento sustentável, reforçará a competitividade dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais centros do comércio mundial e contribuirá para os objetivos de longo prazo do país.

O terminal de Al Rugaylat terá capacidade anual para movimentar até 2,5 milhões de TEUs, 1,7 milhão de toneladas de carga geral e 190 mil unidades equivalentes a automóveis (CEUs). Já Dibba acrescentará até 3,6 milhões de toneladas por ano à capacidade de movimentação de carga geral.

Os novos terminais reforçam a crescente importância de Fujairah como centro marítimo internacional. Localizado no golfo de Omã, o emirado busca se consolidar como um dos principais polos de serviços marítimos da região.

A expansão dos portos e da área logística deverá atrair novos investimentos, gerar empregos e criar oportunidades econômicas de longo prazo.

Quando os terminais entrarem em operação, a capacidade da DP World para movimentar contêineres nos Emirados Árabes Unidos aumentará de 19,4 milhões para quase 22 milhões de unidades de 20 pés por ano. O projeto também ampliará significativamente a capacidade para cargas gerais e operações de embarque e desembarque de veículos.

Conectados ao Porto de Jebel Ali pela rede logística terrestre da DP World, os novos terminais serão integrados à Zona Franca de Jebel Ali. A medida ampliará a cadeia logística da empresa no país e permitirá que os clientes transportem cargas com mais eficiência entre portos, centros logísticos e mercados consumidores.

O projeto será executado em etapas, com prazo estimado de 24 a 30 meses para a conclusão das obras após seu início. “A parceria com a DP World representa um marco importante na consolidação de Fujairah como uma das principais portas de entrada marítimas da região. Os terminais de Al Rugaylat e Dibba trarão ao emirado capacidade operacional de padrão internacional, maior capacidade de movimentação e novos investimentos”, afirmou o presidente da Autoridade Portuária de Fujairah, xeique Saleh bin Mohamed Al Sharqi.

“Esperamos trabalhar com a DP World na execução de um projeto que beneficiará clientes, comunidades e a economia dos Emirados Árabes Unidos”, acrescentou.

O presidente da DP World, Essa Kazim, afirmou que os Emirados Árabes Unidos ocupam posição central na trajetória da empresa há mais de quatro décadas.

“Este investimento reflete nossa confiança no futuro do país como um dos principais centros mundiais de comércio e logística. Com base na força de Jebel Ali, o projeto aprofunda nosso compromisso com os Emirados Árabes Unidos e reforça o papel estratégico do país no comércio global”, disse.

O diretor-executivo da Autoridade Portuária de Fujairah, capitão Mousa Murad, afirmou que o projeto ampliará de forma significativa a capacidade da infraestrutura portuária do emirado e melhorará a variedade e a qualidade dos serviços oferecidos a proprietários de cargas e clientes do setor logístico.

“Ao combinar a localização estratégica de Fujairah com a experiência operacional da DP World, buscamos desenvolver terminais modernos e eficientes, capazes de apoiar os fluxos comerciais da região, ampliar a conectividade e atender aos mais elevados padrões internacionais”, disse.

O diretor-executivo do Grupo DP World, Yuvraj Narayan, afirmou que Fujairah ampliará a estrutura já oferecida por Jebel Ali, formando uma plataforma global integrada para o transporte de mercadorias pelas cadeias internacionais de suprimentos e dentro e fora dos Emirados Árabes Unidos.

“Com Jebel Ali operando com elevado nível de utilização, o projeto oferecerá a capacidade adicional necessária para sustentar o crescimento de longo prazo. Para os proprietários de cargas, isso significa mais flexibilidade, mais opções e maior resiliência das cadeias de suprimentos”, afirmou.