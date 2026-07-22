Emirados Árabes Unidos e ONU lançam ação de controle de pragas em Gaza

GAZA, 22 de julho de 2026 (WAM) — A Operação 'Chivalrous Knight 3', dos Emirados Árabes Unidos, lançou, em cooperação com organizações internacionais e agências das Nações Unidas, um projeto de controle de roedores e insetos na Faixa de Gaza.

A iniciativa busca reduzir os riscos sanitários e ambientais e reforçar as ações de saúde pública diante da crise humanitária no território palestino.

A operação financiará integralmente os materiais e equipamentos necessários. O projeto prevê campanhas em acampamentos de deslocados e áreas densamente povoadas, com métodos seguros e eficazes para reduzir o risco de epidemias, conter a propagação de doenças e melhorar as condições sanitárias da população.

A iniciativa foi anunciada durante uma entrevista coletiva que reuniu representantes da ONU e de instituições locais, entre eles o chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Gaza, Alessandro Maracchi; a coordenadora humanitária-adjunta da ONU para o Território Palestino Ocupado, Suzanna Tkalec; o coordenador sênior de Emergências do Unicef em Gaza, Abdulkadir Musse; e o chefe do escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários em Gaza, Taher Ibrahim. Também participaram o presidente da Rede de Organizações Não Governamentais da Faixa de Gaza, Amjad Al-Shawa; o prefeito de Deir al-Balah, Khalil Abu Samra; e o prefeito de Rafah, Ahmed Al Soufi.

Tkalec elogiou os esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos e destacou o papel da operação como parceira estratégica nas ações de assistência em diferentes setores e na coordenação da entrega de ajuda às pessoas mais necessitadas.

O presidente da União dos Municípios de Gaza, Yahya Al-Sarraj, afirmou que o projeto chega em um momento de piora dos problemas sanitários e ambientais provocados pelo acúmulo de lixo e escombros. Segundo ele, a situação representa uma ameaça direta aos grupos mais vulneráveis, entre eles crianças, mulheres e idosos.

O projeto faz parte de uma série de iniciativas da operação dos Emirados na Faixa de Gaza nas áreas de saúde, abastecimento de água, meio ambiente, alimentação e abrigo. As ações buscam ampliar a resposta humanitária, melhorar as condições sanitárias e ambientais e aliviar o sofrimento da população.