Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Egito pelo aniversário da Revolução de 23 de Julho

ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, pelo aniversário da Revolução de 23 de Julho.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens a El-Sisi e ao primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouly, pela data.