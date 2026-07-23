ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram pelo quinto dia consecutivo nesta quinta-feira (23).

Os contratos futuros do Brent avançaram 2,42 dólares, ou 2,6%, para 96,49 dólares por barril, às 6h40 GMT, maior valor desde 8 de junho. Na sessão anterior, o contrato havia fechado em alta de mais de 3 dólares, a 94,07 dólares por barril, perto da máxima em seis semanas.

O petróleo WTI (West Texas Intermediate) dos Estados Unidos subiu 1,59 dólar, ou 1,8%, para 88,42 dólares por barril, após avançar 3% na quarta-feira (22).