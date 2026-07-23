ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) — Os governantes dos emirados e membros do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos enviaram mensagens de felicitações ao presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, pelo aniversário da Revolução de 23 de Julho.

As mensagens foram enviadas pelo governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammad Al Qasimi; pelo governante de Ajman, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi; pelo governante de Fujairah, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi; pelo governante de Umm Al Qaiwain, xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla; e pelo governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi.

Os príncipes herdeiros e vice-governantes dos emirados também enviaram mensagens ao presidente egípcio.