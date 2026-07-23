Mohammed bin Rashid aprova programa nacional para modernizar sistema estatístico dos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 23 de julho de 2026 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, aprovou o Programa Nacional para o Desenvolvimento do Sistema Estatístico dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa reforça o compromisso do país com o aprimoramento da qualidade das estatísticas econômicas oficiais, acompanhando as rápidas transformações da economia e consolidando a posição dos Emirados Árabes Unidos entre as principais economias do mundo.

O programa estabelece 2024 como novo ano-base das contas nacionais e prevê a reconstrução da série histórica do Produto Interno Bruto (PIB) dos Emirados Árabes Unidos para o período de 2010 a 2026. A medida permitirá retratar com maior precisão e abrangência o tamanho real da economia do país, sua diversificação e seu ritmo de crescimento, além de aumentar a confiabilidade das estatísticas econômicas oficiais e fortalecer sua comparabilidade internacional.

Segundo o governo, a atualização também dará suporte à tomada de decisões econômicas, à formulação de políticas públicas e ao planejamento de longo prazo, além de ampliar a confiança de investidores e de instituições financeiras e econômicas internacionais, contribuindo para fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como potência econômica global.

O programa responde às mudanças estruturais registradas na economia nacional nos últimos anos, especialmente ao crescimento acelerado das atividades não ligadas ao petróleo, à expansão dos setores de serviços, economia digital, tecnologia e investimentos e ao uso de novas fontes de dados administrativos, incluindo as geradas pela implementação dos impostos corporativo e sobre valor agregado (IVA). Essas informações proporcionam uma cobertura mais ampla das atividades econômicas e aumentam a precisão de sua mensuração, refletindo de forma mais fiel a realidade econômica do país.

A iniciativa está baseada em uma estrutura nacional integrada para atualização e harmonização das contas nacionais, em conformidade com o Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas e com as melhores práticas e recomendações estatísticas internacionais. O processo inclui a atualização do ano-base, a ampliação das fontes de dados e a integração de registros administrativos, garantindo indicadores econômicos mais precisos, consistentes e transparentes.

O programa também formaliza o compromisso institucional de atualizar periodicamente o ano-base das contas nacionais, em linha com os padrões internacionais.

Além disso, adota uma metodologia nacional unificada para a revisão dos dados do PIB em âmbito nacional, com o objetivo de garantir o desenvolvimento contínuo do sistema estatístico e sua capacidade de acompanhar as transformações da economia.

As futuras atualizações seguirão metodologias reconhecidas internacionalmente e serão realizadas conforme a disponibilidade e a qualidade dos dados nacionais, preservando a confiabilidade e a comparabilidade internacional das estatísticas oficiais.

O Programa Nacional para o Desenvolvimento do Sistema Estatístico inclui uma revisão abrangente das contas nacionais, prática adotada regularmente pelos sistemas estatísticos mais avançados à medida que as economias evoluem e passam a dispor de fontes de dados mais completas.

O objetivo é aperfeiçoar a medição do PIB, incorporando a evolução contínua das metodologias estatísticas e das bases de dados e acompanhando o crescimento da economia dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa é executada por meio de uma parceria nacional coordenada pelo Centro Federal de Competitividade e Estatísticas, órgão responsável pela padronização das estatísticas oficiais do país, em cooperação com os centros estatísticos dos emirados e com os órgãos federais fornecedores de dados.

De acordo com o governo, esse modelo fortalece a integração institucional e unifica as fontes de informação. Participam da iniciativa entidades como o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, o Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária Federal, o Ministério de Recursos Humanos e Emiratização, a Emirates Investment Authority, a Etihad Water and Electricity Company, entre outros órgãos. A cooperação permitirá formar uma base nacional abrangente de dados econômicos para apoiar a elaboração de séries históricas do PIB mais precisas e detalhadas.

O Programa Nacional para o Desenvolvimento do Sistema Estatístico é apresentado como a principal iniciativa para modernizar o sistema estatístico dos Emirados Árabes Unidos.

O programa reúne um conjunto integrado de medidas legislativas, institucionais e técnicas, incluindo a revisão nacional das contas do PIB, a estratégia nacional para o sistema estatístico, políticas de apoio à atividade estatística, a plataforma nacional de dados estatísticos, um programa de formação de lideranças na área e o documento Princípios dos Emirados Árabes Unidos para Estatísticas Oficiais, voltado ao fortalecimento da tomada de decisões econômicas e da competitividade do país como referência global na produção de estatísticas econômicas oficiais.