ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques hostis do Irã contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia, realizados com mísseis e drones.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques representam uma violação flagrante da soberania dos três países e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

O ministério reiterou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, ao Kuwait e à Jordânia e reafirmou o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade dos três países.