Emirados Árabes Unidos enviam ajuda às vítimas das enchentes em Gana por determinação do presidente

ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos lançaram, por determinação do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uma operação de ajuda humanitária de emergência às vítimas das recentes enchentes em Gana.

As inundações deixaram mortos e causaram danos generalizados a casas e à infraestrutura, afetando milhares de famílias.

A resposta dos Emirados Árabes Unidos reflete o compromisso de longa data do país de apoiar nações e comunidades atingidas por desastres naturais e crises humanitárias. As enchentes afetaram mais de 130 mil pessoas, deixando cerca de 39 mil desalojados e 45 mortos.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, destacou o compromisso permanente do país de prestar assistência rápida em situações de desastre natural e crise humanitária.

Al Ameri afirmou que a operação inclui o fornecimento de alimentos e materiais para abrigos às pessoas afetadas, além de apoio às ações do governo ganês em resposta ao desastre. Acrescentou que as equipes da agência coordenam com parceiros locais em Gana a entrega de ajuda às famílias mais afetadas e vulneráveis, o fornecimento de alimentos e materiais para abrigos e o apoio aos primeiros esforços de recuperação e estabilização.

Os Emirados Árabes Unidos já haviam manifestado solidariedade a Gana após as enchentes provocadas pelas fortes chuvas. O país também expressou condolências às famílias das vítimas e ao governo e ao povo ganês, desejando uma rápida recuperação aos feridos.