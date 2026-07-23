Emirados Árabes Unidos condenam ataque dos houthis contra navio de bandeira saudita

ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque dos houthis contra o navio Encelia, de bandeira saudita, enquanto navegava pelo Mar Vermelho.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a ação representa uma grave ameaça à segurança da navegação internacional e uma escalada perigosa que compromete a estabilidade das principais rotas marítimas do mundo.

A pasta pediu à comunidade internacional que assegure o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, em especial a Resolução 2216, sobre o Iêmen, e a Resolução 2722, sobre o direito e a liberdade de navegação no Mar Vermelho.

O ministério reafirmou que a liberdade de navegação em águas internacionais é um direito garantido pelo direito internacional e pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Também reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.