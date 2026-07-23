ABU DHABI, 23 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (23) o governante de Fujairah e membro do Conselho Supremo do país, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, acompanhado pelo príncipe herdeiro do emirado, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi.

Durante o encontro, as autoridades discutiram temas de interesse nacional e relacionados à população. Eles reafirmaram o compromisso de manter essas prioridades no centro dos atuais e futuros planos e objetivos de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos. Também pediram a Deus que conceda ao país segurança, progresso e prosperidade contínuos.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do presidente da Autoridade de Cultura e Mídia de Fujairah, xeique Rashid bin Hamad Al Sharqi; além de ministros e outras autoridades.