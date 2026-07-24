PEQUIM, 24 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo Brent se mantiveram acima de US$ 100 por barril nesta sexta-feira (24) e caminhavam para a quarta semana consecutiva de alta.

Os contratos futuros do Brent subiam 37 centavos de dólar, ou 0,37%, para US$ 101,06 por barril às 3h30 GMT. Na sessão anterior, o petróleo fechou com alta de 7% e acima de US$ 100 pela primeira vez desde maio. O contrato acumulava avanço de 14,6% na semana.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) operavam praticamente estáveis, a US$ 91,20 por barril, maior nível desde 11 de junho, e caminhavam para uma alta semanal de 11,8%.